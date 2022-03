Influencer e policial trans, Paulo Vaz morre aos 36 anos em São Paulo

Morreu na noite desta segunda-feira (14) o policial trans Paulo Vaz, de 36 anos. O agente também era muito conhecido nas redes sociais onde era uma das vozes mais ativas da militância transexual. As causas da morte não foram informadas.

"Acabamos de saber que Paulo Vaz nos deixou. Infelizmente perdemos mais um de nós que não suportou continuar em uma sociedade tão violenta e desumana. Obrigada por tudo! Seguiremos em luto, na luta. Não é hora de especular sobre a morte do Paulo. Respeitem a dor de quem perdeu um amigo, marido, filho e irmão. É hora de silenciar e refletir. Precisamos pensar em formas de construir um mundo onde as pessoas queiram viver", disse a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) em uma rede social.

Paulo Vaz era investigador da Policial Civil desde abril de 2018, na região da Grande São Paulo.

Pelas redes sociais, políticos lamentaram a morte do policial. "Com muita tristeza recebo a notícia da partida do querido Popó Vaz. Ativista e influenciador transexual, ele deu contribuição decisiva para a luta LGBT contra toda forma de preconceito. Meu abraço aos familiares e amigos. Que Deus nos conforte", disse o senador Fabiano Contarato (PT).

A vereadora Erika Hilton (PSOL), também comentou sobre a morte do influencer. "Acabo de receber a notícia do falecimento do Paulo Vaz e estou devastada. Ele era muito querido e é uma tristeza que tenha nos deixado. Desejo muita força e solidariedade para toda a família e a todes nesse momento".