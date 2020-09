Influencer grávida e filho morrem dias após receberem mensagens de ódio

A digital influencer Lary Oliveira morreu na madrugada desta quinta-feira (24) após complicações na gravidez. Ela estava no quinto mês de gravidez e esperava um menino que se chamaria Henry. Antes de morrer, Lary foi vítima de mensagens de ódio na internet.

Tudo começou no domingo (20), quando o marido de Lary, Wellington Tarcísio - que é conhecido no Instagram como "Lacostt" - revelou em seu Instagram que Lary tinha perdido o bebê que eles esperavam.

"Quando morre um bebê, é porque era um anjo muito sapeca que fugiu do céu para encontrar aquela que ele tanto queria chamar de mãe. (...) Nós, papais, não aguentamos a dor da perda de um filho, ainda mais do tão esperado filho, e Deus vê aquele amor enorme capaz de tudo por aquele anjinho, e vê também o anjinho que não aguenta de saudade de sua mãe, então ele fala: Agora vocês estão prontos, precisavam saber a dor da perda, eu tiro quando não era pra ser, mas agora lhe devolvo para aquela que te ama tanto quanto eu. E assim quando você menos espera em você ira bater dois corações, e mal sabe que o coração que em ti bate é o mesmo coraçãozinho que ao seus braços parou de bater, e dessa vez ele vem perfeito e pronto pra passar o resto da vida com você", disse ele".

Já na madrugada desta quinta-feira (24), o blogueiro retornou ao Instagram para informar que após as complicações e o aborto, Lary também não resistiu e morreu.

"Nós tínhamos tantos planos, minha linda... Já não basta enterrar o nosso filho, agora vou enterrar você, minha gordinha. Saiba que te amo onde quer que eu estiver, tá?".

Em outra publicação, Wellington revelou que Lary teve uma gravidez turbulenta. "46 internações, várias UTIS, Várias transferências, cateter, fisioterapia, entre outras coisas, ela venceu todas", disse.

Lary era influenciadora digital no Instagram e tinha 122 mil seguidores. Recentemente, vinha falando sobre a gravidez em seus posts.

Mensagens de Ódio

Ainda segundo o marido de Lary Oliveira, a influencer teria recebido mensagens de ódio de seguidores poucos dias antes de morrer. Em outra publicação, em que os dois aparecem em vídeo, ele lamentou o tratamento por parte dos haters.

"Estava feliz comigo e com a tão sonhada gestação. Infelizmente uma pessoa podre e sem alma, sem coração, sem nada, jogou um olho gordo, inveja e desejou o mal para ela e para o nosso bebê (Hennry), e infelizmente nenhum dos dois sobreviveu, do mesmo jeito que a pessoa falou aconteceu", disse Lacostt.

A mãe de Lary, Danny Pacheco, chegou a divulgar um vídeo em seu Instagram para mostrar a mensagem de ódio direcionada a ela que Wellington recebeu em seu Instagram.

"Eu acho que ela vai morrer, está muito feia. O bebê deve estar morto. Nossa, como pode você jovem com essa doente, que corre o risco de morte toda hora? Meu anjo, deixa ela sozinha lá e vai viver a sua vida, essa menina não merece nada, só a morte vai dar jeito. Os dois vão morrer, você vai ver. De hoje para amanhã", dizia a mensagem.

Aos prantos, Danny Pacheco ainda disse: "Wellington veio aqui em choque mostrar o que o ser humano acabou de mandar para eles. Então, fala para mim, até onde vai o ser humano? A pessoa é tão tola, porque vou te contar: Tudo o que você está plantando, vai colher".