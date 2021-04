Influencer Lívvia Bicalho é achada morta a tiros dentro de casa

A influenciadora e cantora Lívvia Bicalho, 37 anos, foi achada morta com um tiro na cabeça na quarta-feira (21), em João Monlevade (MG). A informação é do Uol.

O namorado dela, Rafael Ribeiro, 39 anos, também teve o corpo achado ao lado do dela. Ele tinha ferimento de bala na cabeça e uma arma de fogo na mão. A polícia acredita que ele tenha matado a influencer e tirado a própria vida em seguida.

A Polícia Militar foi chamada no início da tarde por pessoas que ouviram os tiros. Ao chegar lá, a equipe já encontrou os dois mortos. A Polícia Civil vai conduzir uma investigação.

Lívvia e Rafael (Foto: Reprodução)

Lívvia tinha mais de 90 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava imagens do seu estilo de vida e das roupas que usava. Ela chegou a ser candidata a vereadora na cidade mineira no ano passado.

Além disso, ela tentava carreira na música, com algumas múiscas lançadas. A de maior sucesso, "Desacelera", teve mais de 500 mil visualizações no Youtube.