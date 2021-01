Influencer que foi para UTI após lipo tem piora e está em estado gravíssimo

A digital influencer Liliane Amorim, 26 anos, que foi internada na UTI do hospital Unimed de Juazeiro do Norte (CE) por conta de complicações durante uma lipoaspiração, teve piora no estado de saúde. Segundo a família, o estado dela agora é considerado "gravíssimo".

"Teve uma considerável piora em seu quadro, sendo necessário ser submetida a uma reabordagem cirúrgica em caráter de urgência, o que levou a uma piora no quadro clínico", diz a nota divulgada pela família pelo próprio perfil de Liliane.

A família pede que todos continuem rezando por Liliane. "Não vamos perder a fé. Pedimos que continuem em corrente de oração para que em breve a saúde da Lili seja reestabelecida", diz o texto.

Liliane fez a lipoaspiração no último dia 9. Seis dias depois precisou ser internada por conta de complicações. Com quadro de infecção generalizada, passou por uma outra operação e seguiu para UTI.

Mãe de um garoto de seis anos, Liliane é também empresária.