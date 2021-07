Influencer viraliza ao representar bairros de Salvador ‘como se fossem pessoas’

Quem conhece Salvador, mesmo que só pela televisão ou internet, sabe que a cidade tem uma cultura única, facilmente identificável por aspectos dos mais diversos, a começar pelo sotaque dos seus moradores. Mas só quem nasceu, morou ou vive por aqui há muito tempo sabe que dentro desse grande caldeirão cultural há diferenciações de sabores muito sutis que só os PhD em vivência soteropolitana conseguem distinguir.

E uma dessas pessoas é, certamente, a estudante e influenciadora digital Rafa Sampaio, 19 anos, que viralizou nos últimos dias ao representar os bairros da capital dos baianos como se fossem pessoas.

“A ideia de fazer o vídeo era que eu achava muito engraçado como cada bairro tinha características das quais as pessoas falavam e se identificavam, então eu quis fazer algo que pudesse representar como cada bairro é visto por nós de uma forma bem engraçada”, contou a jovem ao Alô Alô Bahia.

Com mais de 10 mil seguidores no Insta e quase 60 mil no TikTok, onde chega a ter vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, a moradora de São Marcos não livrou seu bairro da brincadeira. Em dois vídeos que contam com milhares de visualizações e comentários, mostra também como seriam Pelourinho, Itaigara, Lapa, Barra, Cajazeiras, Imbuí, Rio Vermelho, Itapuã e Stella Maris em carne e osso.

“A repercussão está sendo ótima, cada vez mais alcançando o público baiano. Alguns famosos comentaram, me seguiram, já estão na espera de mais vídeos como este. Eu já vi em torno de 10 páginas compartilhando esse vídeo”, conta Rafa Sampaio sobre um dos dois que gravou citando outros cantinhos da capital baiana.

Atriz e humorista, promete muito mais conteúdos divertidos para deslanchar de vez: “Sinto que estou cada vez mais próxima de alcançar um reconhecimento do público pelo meu trabalho, alavancar minha carreira e conseguir realizar os meus sonhos e os da minha família”. Talento pra isso tem de sobra, então, desejamos ainda mais sorte e sucesso! Voa, garota!

