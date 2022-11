Influenciador baiano faz batalha de dança com árabes e viraliza na web

Levando o bom humor baiano para o Catar, o influenciador Cristian Bell viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (28), com uma batalha de dança entre "brasileiros versus árabes".

O vídeo já tomou conta do Twitter, TikTok e Instagram, contendo mais de um milhão de visualizações em menos de 12 horas após ser publicado. "Eles pediram revanche.. voltaram cheios de novos passos. Porém a gente soltou o 'brutality' que estava preso e o especial de 'Rugal'. Sim. Trouxemos o Hexa", comentou Cristian.

Essa não é a primeira vez que o baiano viraliza no Catar. Há alguns dias, ele apareceu com a camisa do Brasil dançando uma música típica do país e brasileiros que encontrou no meio da roda de dança.

"Como vocês nos conhecem, infelizmente nascemos pra brilhar. Podem perceber que sem ensaio, conectamos passos surreais e especiais para encantar o mundo com nosso carisma", comentou na época.