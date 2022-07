Influenciadora ganha dinheiro descobrindo traições dos homens no TikTok

Imagina ganhar cerca de R$ 5 mil por mês só fazendo teste de fidelidade com homens infiéis? Esse é o conteúdo de Juliana Alves, de 25 anos. A influenciadora conseguiu captar um ramo bastante visto nas redes sociais e colocar suas ideias à venda.

Entre uma venda e outra na sua loja de roupas virtual, além das maquiagens que faz, a jovem de Manaus ganha curtidas e seguidores com o conteúdo. O objetivo é seguir o companheiro das parceiras, flertar durante a conversa para saber como o homem vai reagir e, após comprovar a infidelidade, ela bloqueia o número e entrega a conversa para a mulher que contratou.

Em conversa ao site Terra, Juliana afirmou que cobra R$ 25 por teste, com duração de um dia. Segundo ela, são cerca de dez testes por dia, de segunda a sexta. "Já sabia que o número [de homens que caem na conversa] seria alto. Homem, né? É sempre o mesmo papo, não muda. Quando faço, já sei até qual vai ser a próxima frase que vai me mandar", contou.

Ela mora no Amazonas, mas prefere não fazer os testes com os homens do estado. "Não faço teste aqui em Manaus porque é um ovo. Todo mundo conhece todo mundo e não gosto, prefiro não fazer", disse. A regra é clara para fazer os testes: apenas homens. "Até para eu não me complicar com a minha namorada", brincou.