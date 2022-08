Influenciadora Izabelle Palma morre após sofrer engasgo

Um dos ícones e ativista da moda brasileira, Izabelle Palma, mais conhecida como Belly, teve sua morte confirmada na madrugada desta segunda-feira (29), nas redes sociais. Ela tinha 29 anos.

A influenciadora sofreu um engasgo na última sexta-feira (26), em seguida, uma parada cardiorrespiratória. Foi internada e, três dias depois, Belly teve morte encefálica.

A equipe da ativista comunicou que houve os primeiros socorros, mas Belly não suportou. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada, querida amiga e companheira de jornada, Belly", iniciou.

"Belly sofreu um engasgo seguido de uma parada cardiorrespiratória na última sexta-feira. Todos os primeiros socorros foram prestados e conseguimos levá-la ao hospital, onde ela seguiu internada até hoje, segunda-feira (29/08/2022), quando veio a óbito por Morte Encefálica", prosseguiu.

"Em nome da Família e amigos desejamos toda luz, força e conforto aos que ficam. Belly foi um exemplo de amor, alegria, resiliência, superação e esforço em sua vida pessoal e Luta das Pessoas com Deficiência no Brasil. Que fique sempre registrado cada momento, pensamento e reflexões que ela trouxe e que se transforme em um legado de amor, gratidão e inspiração para todos nós."

Nos comentários do Instagram, diversos internautas, fãs e amigos famosos lamentaram a partida repentina de Belly, que revolucionou o mundo da moda no Brasil e a inclusão de pessoas com deficiência na moda.

"Veio. Brilhou. Encantou. Amou. Foi amada. E nos deixou. Você é inesquecível Belly", escreveu a jornalista Carla Cecato. "Estivemos juntas na sexta , meu Deus", lamentou Preta Gil. "Poxa não acredito … Meus sentimentos muita Luz vai na paz Bella !", disse Di Ferrero.

Izabelle nasceu com uma má formação chamada mielomeningocele, um problema na medula espinhal. A doença também é comumente chamada de espinha bífida aberta, má formação na coluna vertebral, que pode ocorrer nas primeiras semanas de gestação.