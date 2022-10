Influenciadoras gêmeas sofrem acidente e uma delas morre em SP

A influenciadora digital Lara Cleaver Afonso, 26, morreu na madrugada de domingo (3) depois de um acidente de carro na Rodovia Armando Salles Oliveira, em São Paulo. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

No carro também estavam irmã gêmea dela, Dara Cleaver Afonso, e a prima Vitória Molina Leite da Silva, 25. Dara passou por cirurgia e permanece internada, já a prima teve ferimentos leves e foi liberada.

Lara estava na direção de um Ford Ecosport quando perdeu o controle da direção e capotou na pista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Lara foi jogada para fora do carro e teve múltiplas fraturas.

A causa do acidente é apurada pela Polícia Civil, mas a suspeita é de que a motorista tenha dormido ao volante enquanto passava por uma curva, segundo o g1.

As irmãs fariam um ensaio fotográfico no dia do acidente. O corpo de Lara foi enterrado na manhã desta segunda-feira (24) no cemitério São José, em Olímpia.