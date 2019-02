Infrações por avanço de sinal vermelho reduzem mais de 50% em 2018

O número de infrações por avanço do sinal vermelho reduziu mais de 50% em Salvador no ano de 2018 comparado ao ano anterior, segundo dados da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). Em 2017, foram registradas 65.562 infrações, já em 2018 o número caiu para 30.160. Essas infrações são registradas tanto por agentes de trânsito quanto pela fiscalização eletrônica.

Somente no mês de janeiro deste ano, já foram registradas 527 infrações deste tipo. Entre as vias mais desrespeitadas em 2019 estão a Av. da França X Rua da Suécia – sentido Av. Lafayete Coutinho, Largo da Mariquita X Rua Monte Conselho – sentido Amaralina, e a Rua Silveira Martins X Colégio Francisco da Conceição Menezes – sentido Uneb.

O avanço de sinal vermelho é considerado infração gravíssima que, além de trazer um grande risco à vida dos pedestres e dos motoristas, faz com que o condutor do veículo leve sete pontos na carteira e pague uma multa no valor de R$ 293,47, que está prevista no Artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).