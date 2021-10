Inglesa proibida de namorar com rapaz por ele ser negro se casa com ele 39 anos depois

Uma história de amor que começou no fim dos anos 70 só foi ter um final feliz agora, em 2021. Quando tinha 17, Mark Bethel, negro com origem das Bahamas, conheceu Penny Umbers, então com 16, em uma escola de Nottingham, na Inglaterra. Pouco tempo depois, se mudaram para Londres, para cursarem uma universidade, e iniciaram o namoro.

O problema foi o pai de Penny, que quando descobriu o relacionamento dos dois exigiu o término. O motivo era o fato de ser negro. Além disso, ele ameaçou cortar a bolsa de estudos de Mark, afirmando conhecer pessoas influentes, contou reportagem do "Birmingham Live".

Já os pais do jovem das Bahamas também não aprovaram que ele namorasse uma branca. Eles chegaram a cortar o dinheiro que davam para o filho se sustentar no exterior.

Com tanta pressão e tanta ameaça, o namoro ruiu. Mark lembra que ficou com o "coração partido", mas teve que aceitar o término pois era totalmente dependente da bolsa e do financiamento dos pais.

Após o término, os dois se afastaram, mas jamais se esqueceram. Mark sempre tentou procurar sua amada através das redes sociais, mas teve dificuldades por conta da troca de sobrenomes dela, que também se casou.

Entretanto, em 2019, por acaso, navegando no Facebook, Mark se deparou com uma foto que achou bem familiar. Era Penny.

Outro obstáculo surgiu: a pandemia. Por causa das restrições de viagem em virtude da covid-19, Mark e Penny ficaram um ano e meio sem poder se encontrar. Só em junho deste ano, os dois conseguiram se ver. Penny viajou às Bahamas para um encontro adiado havia 39 anos.

No início deste mês Mark pediu a mão de Penny em casamento. Ela aceitou. Os dois chegaram a escrever um livro contando a sua história de amor. Os dois vivem nas Bahamas, onde, Penny ressalta "há poucos casais interraciais".

A inglesa diz que "nunca amou um homem como ama Mark". E eles estão sendo "felizes para sempre".