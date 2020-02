Ingressos do Ba-Vi de domingo estão à venda; veja como comprar

Estão à venda os ingressos para o clássico Ba-Vi de domingo, às 16h, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

O duelo terá presença apenas da torcida do Vitória, e os rubro-negros podem comprar os bilhetes no site do futebolcard.com e nas lojas do clube nos shoppings Capemi, Lapa e no Barradão. A entrada custa R$ 60 arquibancada e R$ 100 cadeira (com meia a R$ 30 e R$ 50).

A partida vale a liderança do Baianão, já que tanto Bahia quanto Vitória estão empatados com 11 pontos cada. O tricolor leva vantagem pelo saldo de gols: 5 a 3.

Em reta final de preparação, o time sub-23 do Vitória aposta no fator casa e nos gols de Eron, artilheiro da equipe no campeonato com três, para derrotar o rival.

“Cara, já tenho alguns gols contra o Bahia. Tenho oito anos no Vitória e joguei vários Ba-Vis na base. É um grande clube, temos todo o respeito, mas aqui dentro de casa a gente tem que partir pra cima porque temos que buscar a liderança do campeonato”, disse o atacante nesta quinta-feira (27).

Este ano, o Leão já levou a melhor sobre o Bahia na Copa do Nordeste ao vencer na Fonte Nova por 2x0. Na ocasião, os dois times usaram as equipes principais.

VENDA DE INGRESSOS:

Quinta e sexta-feira (27 e 28/2)

Internet – 24 horas;

Loja do Shopping Capemi – 10h às 17h;

Loja do Shopping Lapa – 9h às 17h;

Loja Oficial no Barradão – 9h às 17h;

Sábado (29/2)

Internet – 24h;

Loja do Shopping Capemi – 10h às 17h;

Loja do Shopping Lapa - 9h às 13h;

Loja Oficial no Barradão – 9h às 17h;

Domingo (1º/3)

Internet – até às 12h;

Loja Oficial no Barradão – 9h às 11h;

Bilheterias do Barradão – 11h às 17h.