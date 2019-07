Ingressos para jogo entre Bahia e Grêmio estão esgotados

Todos os ingressos disponibilizados para os torcedores do Bahia para partida entre o tricolor e Grêmio às 19h15 da próxima quarta-feira (17) foram vendidos. O Bahia divulgou a última parcial às 17h55 desta terça-feira (16). Os dois times entram em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil. As entradas para a torcida do Grêmio serão comercializadas somente nessa quarta.

A expectativa do Esquadrão é quebrar o recorde de público desta temporada, ocorrido no primeiro Ba-Vi do ano, quando a dupla de rivais empatou em 1x1 sob os olhos de 43.393 pagantes.

No jogo de ida, em Porto Alegre, Bahia e Grêmio ficaram no empate por um gol e deixaram toda a decisão para a Fonte Nova. Quem vencer, leva a vaga para a semifinal. Em caso de um novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

É a terceira vez que Bahia e Grêmio se enfrentam na Copa do Brasil, sendo que o tricolor gaúcho levou a melhor em todas. Até aqui são sete jogos, com cinco vitórias gremistas, um empate e um único triunfo do Esquadrão, que aconteceu na Fonte Nova em 2005, quando os dois times se enfrentaram ainda pela primeira fase da competição. O Bahia venceu por 2x1 com gols de Viola e Guaru. Somália fez o gol do Grêmio, fundamental para que o time gaúcho se classificasse no jogo de volta após vencer por 1x0 dentro do Olímpico.