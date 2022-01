Início das aulas na rede municipal está mantido para 3 de fevereiro, diz prefeito

O início aulas na rede municipal de ensino não deve ser alterado devido ao avanço da pandemia. De acordo com o prefeito Bruno Reis, por enquanto, a data permanece a mesma: 3 de fevereiro.

Segundo ele, os profissionais da educação já terão tomado as três doses da vacina e as crianças de 5 a 11 anos também já devem ter recebido a primeira dose do imunizante. Não será exigida a comprovação da vacina para ter acesso às escolas.

"Quando as aulas retornarem, estaremos com todos os trabalhadores da educação tendo tomado três doses, só não terá 3 doses que tomou com atraso ou quem decdiu não tomar. E vamos ter todas as crianças acima de 5 anos com primeira dose. Nesse momento não cogito ter que adiar o retorno às aulas", afirmou o prefeito.

Coronavac

Bruno Reis defendeu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove a aplicação da vacina CoronaVac em crianças acima de 3 anos, em reunião que acontecerá logo mais, às 10h.

O prefeito afirmou ainda que a cidade só aguarda a chegada de mais vacinas para avançar ainda mais na imunização infantil, garantindo também a proteção dos pequenos contra a Covid-19. “Eu espero que, nesta manhã, a Anvisa aprove a CoronaVac para vocês verem, amanhã, o ‘carnaval’ que nós vamos fazer nesta cidade para vacinar as crianças”, disse Bruno Reis.