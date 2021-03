InovAtiva promove eventos online regionalizados sobre empreendedorismo inovador

O InovAtiva vai promover, a partir do dia 22 de março, cinco eventos online para cada uma das regiões do país, os empreendedores terão a oportunidade de participar de mentorias coletivas, acompanhar palestras e fazer networking com os demais participantes.



Os Eventos Regionais são uma ação inédita do hub de inovação. Neles, além das atividades de capacitação, serão apresentadas oportunidades de aceleração e ferramentas de capacitação promovidas pelo InovAtiva para o primeiro semestre de 2021.



Cada evento vai contar com até três mentorias coletivas simultâneas, com duração de 45 minutos cada. Depois disso, serão realizadas dinâmicas de integração entre os participantes. Os encontros serão encerrados com palestras temáticas organizadas pelos líderes e agentes da Comunidade InovAtiva.



"Os Eventos Regionais serão oportunidades importantes para capacitar empreendedores de Norte a Sul do Brasil. São ações como essas que ajudam a tornar o cenário de inovação mais diverso e abrangente”, explica Rafaela Rodrigues, líder da Comunidade InovAtiva por Salvador (BA).



Os eventos são gratuitos e os interessados em participar devem se inscrever via https://linktr.ee/InovAtiva_Brasil. É possível se inscrever em mais de um evento.



Confira o calendário:

22/03, às 19h30: Região Norte. Tema - "Em busca do primeiro investimento"

24/03, às 19h30: Região Nordeste. Tema "A importância e o papel das comunidades no suporte aos empreendedores"

28/03, às 14h30: Região Centro-Oeste. Tema "Conquistando os primeiros clientes"

30/03, às 19h30: Região Sul. Tema "Tração - Vendas e Investimento"

02/04, às 19h30: Região Sudeste. Tema - "O importante papel da comunidade como instrumento de suporte aos empreendedores"

Inscrições https://linktr.ee/InovAtiva_Brasil

Dúvidas: inovativa@inovativabrasil.com.br



Conexão de startups com investidores e grandes empresas



O InovAtiva é um hub de inovação que promove um conjunto de iniciativas de apoio ao desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador no Brasil, realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



Em 2021, o InovAtiva realizará, além dos Eventos Regionais, ações como o InovAtiva Conecta, que promove a conexão de startups com investidores e grandes empresas; o InovAtiva Academy, com conteúdos exclusivos de capacitação para empreendedores; e o “Ideiaz Powered by InovAtiva Brasil”, que apoia gratuitamente negócios em estágio de ideação.



Por meio dos programas InovAtiva Brasil e InovAtiva de Impacto Socioambiental, o hub seguirá acelerando startups brasileiras. Esses programas contam com uma rede de mais de mil mentores voluntários, entre executivos e empreendedores experientes de grandes empresas como Google, Microsoft, Samsung, Siemens, Vale, Natura e Embraer. De 2013 a 2020, mais de 2,3 mil empreendimentos já foram acelerados.



Em 2020, o InovAtiva foi eleito, pelo segundo ano seguido, o principal fomentador do ecossistema de inovação do país pelo ranking 100 Open Startups, plataforma internacional de maior impacto na geração de negócios entre grandes empresas e startups. Em 2017, foi considerado como benchmark de política de inovação pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Em 2021, o maior programa de aceleração de startups da América Latina deve atender até 800 negócios