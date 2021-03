Inpe divulga primeiras imagens feitas pelo satélite Amazonia 1

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta quarta-feira (3) as primeiras imagens feitas pelo satélite Amazonia 1, lançado na madrugada de dia 28 de fevereiro do Centro Espacial Satish Dhawan, na cidade de Sriharikota, na província de Andhra Pradesh, na Índia.

O lançamento foi resultado de uma parceria entre o Brasil e a Índia.

O satélite brasileiro Amazonia 1 marcou dois avanços tecnológicos do país: o domínio completo do ciclo de desenvolvimento de um satélite - conhecimento dominado por apenas vinte países no mundo - e a validação de voo da Plataforma Multimissão (PMM), que funciona como um sistema adaptável modular que pode ser configurado de diversas maneiras para cumprir diferentes objetivos.

O Amazonia 1 foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) - órgãos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Veja as primeiras imagens de teste do satélite Amazonia 1.



A divulgação das primeiras imagens ocorre após o Sistema de Monitoramento de Comunicações dos Estados Unidos (Satcom) informar, nessa terça-feira (2), que foram detectadas ondas de frequência irregulares no sinal do satélite brasileiro Amazônia 1, lançado ao espaço no último domingo (28).

De acordo com Satcom, um satélite americano detectou variações relevantes na banda S do Amazônia 1, que transmite na frequência UHF. Essas irregularidades podem apontar que o satélite esteja descontrolado no espaço, e até mesmo com risco de cair na Terra.