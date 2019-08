Inscrição para Prêmio Correio de Futuro é prorrogada; vencedores levam R$ 10 mil

As inscrições para o Prêmio Correio de Futuro, que busca contribuir para formação de estudantes de todas as áreas do conhecimento, foram prorrogadas para o próximo dia 1º de setembro. Os ganhadores vão ter a oportunidade de desenvolver seu projeto contando com a mentoria de profissionais de diversas áreas do CORREIO, e a equipe vencedora ganhará R$ 10 mil em prêmios.

O concurso é destinado a estudantes de Ensino Superior de qualquer área. A única exigência é que estejam matriculados e apresentem o certificado de matrícula.

Anualmente, o CORREIO seleciona estudantes de Jornalismo para aprimorar a formação no programa Correio de Futuro. A editora-chefe do jornal, Linda Bezerra, explica o prêmio: “O CORREIO é um jornal inovador, e os desafios da profissão são enormes. As redações, hoje, agregam outros entes, com outras formações. Por isso, abrimos para diferentes áreas”.

Projeto

Para concorrer, é preciso sugerir um projeto e fazer parte de uma equipe com três a quatro integrantes. Os membros da equipe podem ser do mesmo curso, mas a recomendação é de que o time tenha integrantes de diferentes áreas de conhecimento. Além dos estudantes, a equipe precisa ter um professor orientador já previamente contatado. Cada equipe pode apresentar mais de uma ideia, mas cada projeto deve ser inscrito em formulários diferentes.

As inscrições acontecem até o dia 25 de agosto, em um formulário online disponível no site do projeto. Para participar, é preciso apresentar um projeto de caráter inovador, que tenha a capacidade de resolver um problema real das redações e que possa ser executado em três meses.

Os projetos precisam ser digitais e devem ter uma proposta clara de inovação em qualquer área do Jornalismo – seja na produção, edição ou apresentação do conteúdo. Prever o uso da plataforma impressa pode ser um diferencial, mas não é obrigatório. Se não houver um desdobramento impresso, o projeto pode ser adaptado para publicação nas páginas do jornal.

"O prêmio tem como objetivo dar oportunidade para que jovens criativos possam apresentar, aprimorar e desenvolver, no Correio, ideias e projetos inovadores que aliem o jornalismo à tecnologia e ao design. Temos certeza de que nas universidades baianas há muitos embriões de novos Nexos, Jotas e Serenatas de Amor", afirmou o editor de inovação do CORREIO e curador do projeto, Juan Torres, referindo-se aos palestrantes do seminário (veja abaixo).

As propostas podem ser divididas em três categorias: tecnologia e apuração/investigação; tecnologia e redação; e tecnologia e engajamento. No primeiro caso, estão incluídas soluções que contribuam para uma apuração melhor ou mais ágil ou que ajude a redação a encontrar (ou receber alertas) de pautas antes impossível de serem detectadas.

A segunda categoria diz respeito a soluções que promovem mais agilidade, eficiência ou qualidade na redação de notícias, enquanto a terceira inclui soluções para um melhor engajamento do leitor com o conteúdo do CORREIO.