Inscrições abertas para 1ª Meia Maratona do Salvador ao Salvador

A primeira edição da Meia Maratona do Salvador ao Salvador já está com inscrições abertas. A prova tem percurso de 21km, entre o Salvador Norte e Salvador Shopping, e está marcada para o dia 24 de julho (domingo), com largada às 6h.

O percurso começará no Salvador Norte Shopping e seguirá pela Avenida Paralela até a Avenida Tancredo Neves, com chegada no Salvador Shopping. Vale lembrar que o evento estrearia no calendário das corridas de rua da capital baiana há dois anos, em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia do coronavírus.

As inscrições podem ser realizadas através do site Central da Corrida e custam R$120. O kit terá produtos exclusivos e será entregue nos dias que antecedem a prova, nos dois shoppings.

Quem preferir também poderá adquirir o transfer oficial do evento, com saída do Salvador Shopping para o Salvador Norte. O preço do serviço é de R$12, que será acrescido ao valor da inscrição. Há duas opções de transporte: antes da largada (4h40 às 5h10) e depois da chegada (9h às 10h30). Os dois empreendimentos vão oferecer estacionamento gratuito.

Os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina gerais receberão troféus e prêmios em dinheiro. Já pelo quesito faixa etária, o vencedor de cada categoria receberá troféu e prêmio em dinheiro. O segundo e o terceiro colocados receberão troféus. A organização do evento é de Jardel Moura Assessoria Esportiva.

SERVIÇO

Meia Maratona do Salvador ao Salvador

Data: domingo, 24 de julho de 2022;

Largada: 6h, do Salvador Norte Shopping com chegada no Salvador Shopping;

Taxa de inscrição: R$ 120;

Regulamento completo e inscrições: www.centraldacorrida.com.br.