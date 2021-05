Inscrições do Reda para atuar na vacinação em Salvador abrem nesta terça (11)

A inscrição para o processo seletivo da Prefeitura de Salvador para contratação temporária de 250 técnicos de enfermagem através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para atuação na vacinação será aberta nesta terça-feira (11).

O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Município dessa segunda-feira (10). A remuneração será de R$ 2.253,22 para uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet através do site, das 09h do dia 11 de maio às 23h59 do dia 16 de maio. Na data da inscrição, o candidato deverá ter pelo menos 18 anos completos.

Maiores informações sobre o processo de inscrição e seleção para a função devem ser consultadas no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

“Somos a capital do Brasil mais eficaz na vacinação contra Covid-19. Tudo isso porque montamos uma estrutura de logística eficiente e estamos com as equipes empenhadas em realizar a vacinação de forma acelerada. Com a contratação desses novos servidores nossa expectativa é dar ainda mais celeridade ao processo de imunização”, destaca Leo Prates, titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).