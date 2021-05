Inscrições para 44 cursos de qualificação profissional encerram nesta segunda (31)

O programa Educar para Trabalhar inscreve até esta segunda-feira (31) para 44 cursos de qualificação profissional voltados para jovens e adultos que estudaram na rede estadual. É possível se cadastrar no site.

Promovido pelo governo baiano, o projeto traz cursos inseridos em dez eixos tecnológicos. As aulas têm previsão de começar no dia 14 de junho e vão acontecer de maneira remota, em ambiente virtual de instituições parceiras.

Dentre os cursos ofertados estão os Programador de Dispositivos Móveis; Operador de Tratamento de Águas e Afluentes; Operador em Petróleo e Gás; Assistente de Recursos Humanos; Organizador de Eventos; Assistente Administrativo; Desenhista Mecânico; Padeiro, Confeiteiro e Vitrinista, entre outros (veja lista completa aqui).

Para se inscrever, o candidato deve ser aluno regularmente matriculado no Ensino Médio da rede estadual ou ser egresso do Ensino Médio e do curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede estadual, no período de 2016 a 2020.

A seleção será por sorteio eletrônico, no dia 1º. A lista com selecionados será divulgada no dia 4 de junho, no Portal da Educação. A matrícula será de 5 a 13 de junho, de maneira automática.