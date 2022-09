Inscrições para concurso do INSS começam nesta sexta; salário é de R$ 5,9 mil

Começam nesta sexta-feira (16) as inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para técnico do seguro social. São mais de mil vagas no país, 49 delas na Bahia. O salário é de R$ 5.905,79.

As vagas na Bahia são em Salvador, Feira de Santana, barreiras, Itabuna, Juzaeiro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Das vagas, 5% são reservadas a pessoas com deficiência (total de 90) e 20% para pessoas negras (total de 202).

As inscrições podem ser feitas pelo site do Cebraspe, organizadora do certame, a partir das 10h de hoje, seguindo até 3 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 85, podendo ser paga até 21 de outubro.

Candidatos com cadastro atualizado no CadÚnico ou que sejam doadores reconhecidos de medula óssea podem pedir isenção da taxa.

Os aprovados serão convocados pela classificação para trabalhar em agências do INSS pelo país - poderão ser lotados em qualquer agência ligada à gerência executiva do INSS que o candidato escolher concorrer.

Provas

O concurso vai ter provas objetivas e um curso de formação. As provas acontecem em 27 de novembro, nas cidades das gerências com vaga. A duração será de 3h30.

A prova vai cobrar conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. Além disso, conhecimentos específicos ligados à legislação previdênciária também estarão na prova.

O curso de formação vai acontecer nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. A carga horária é de 180 horas presenciais em tempo integral. Os candidatos matriculados terão auxílio correspondente a 50% do salário.

Ao final do curso, acontece uma avaliação com prova objetiva de 120 itens e uma prova discursiva, com duas questões que devem ser respondidas em até 15 linhas.

A nota final somar o resultado dessas duas provas. Os candidatos serão listados em ordem de classifcação por gerência executiva, seguindo essas notas finais.