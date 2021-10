Inscrições para curso de formação gratuita de desenvolvedores acontecem até quinta

Uma boa oportunidade para quem mora em Salvador e região metropolitana e quer seguir a carreira na área tecnológica, com desenvolvimento de sistemas e aplicativos, é participar da Formação de Desenvolvedores 2021. A capacitação gratuita é promovida pela prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), em parceria com o HUB e a Softwell Solutions, dentro do Programa + Conhecimento e Inovação Social.

Os interessados em uma das 20 vagas oferecidas devem fazer a inscrição através do site https://formacaodedesenvolvedores.com.br até a quinta-feira (14). O resultado será divulgado no dia seguinte (15) e os participantes serão convocados através de e-mail. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino superior em Tecnologia (cursando ou completo) e ter noções básicas de Lógica de Programação e Banco de Dados.

Com carga horária de 40h, o treinamento acontece nos dias 18 a 29 de outubro, de forma presencial, das 8h às 12h, no HUB Salvador, no Comércio. Todo o material necessário será disponibilizado para o participante no dia do treinamento. Quem completar 80% da carga horária terá direito a certificado.