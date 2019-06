Inscrições para curso gratuito para o Enem serão encerradas neste domingo (9)

Os alunos que têm interesse de participar do programa Ingressar, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), só terá até as 23h59 deste domingo (9) para realizar a inscrição.

Ao todo, são 800 vagas disponibilizadas para jovens soteropolitanos. A inscrição é feita pelo site do programa ou presencialmente, no Infocentro da Juventude - localizado na Avenida Sete de Setembro, 202, Edifício Adolpho Basbaum, 4º andar, defronte ao Mosteiro de São Bento. É necessário apresentar a documentação exigida em edital, seja ela em cópia acompanhada de original (presencial) ou cópia autenticada em cartório (presencial e internet).

Das vagas disponibilizadas, 5% é reservado para pessoas com deficiência, 30% para negros e 5% para jovens participantes de programas sociais da Fundação Cidade-Mãe (FCM) ou vindos do sistema socioeducativo. Os pré-requisitos são ter de 15 a 29 anos, morar em Salvador e ter cursado ao menos o 3º ano do ensino médio em escola pública ou particular (na condição de bolsista). Integrantes de famílias cadastradas no programa Bolsa Família também são beneficiados.

Ao todo, são três instituições particulares que, por meio de edital da prefeitura, se tornaram parceiras do programa. O Ingressar, que selecionará os participantes, dá acesso ao curso preparatório em instituições parceiras e suas estruturas, como laboratório, biblioteca, material didático e ambiente virtual.

No ano passado, dos 318 participantes, 69 conseguiram ser admitidos em universidades federais, de acordo com o prefeito.