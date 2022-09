Inscrições para maratona de inovação da Nasa em Salvador estão abertas

A Nasa vai chegar a Salvador e não é para estudar os brasileiros. Brincadeiras à parte com o meme, o campus da Unijorge na Paralela irá receber a 5ª edição do Nasa Space Apps Salvador entre 27 de setembro a 4 de outubro, no auditório Zélia Gattai. Será a volta da maior maratona de inovação do mundo ao modelo presencial depois de dois anos. O encontro é aberto a todos os maiores de 18 anos que tenham interesse em trazer soluções inovadoras para resolver problemas da humanidade, na Terra e no espaço. As pré-inscrições individuais já estão abertas e devem ser realizadas no site do evento. Corra que as vagas são limitadas.

Durante a maratona, que tem buscando ano após ano aumentar a participação feminina, as pessoas serão desafiadas a criar soluções inovadoras e criativas, com base nos desafios propostos pela Nasa. Elas se juntarão, em equipes, para desenvolverem os projetos e receberão mentoria. Os times vencedores na etapa de Salvador concorrem na etapa mundial com participantes de mais de 100 países. Para subsidiar os desafios, serão utilizados dados oferecidos pela agência espacial americana e outras agências parceiras.

A etapa de Salvador tem a correalização do grupo Aviva, patrocínio da Unijorge e da Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Diretoria de Inovação da Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit). Informações sobre o evento podem ser acompanhadas também pelo Instagram @nasa_spaceappssalvador.