Inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios vão até domingo

Terminam neste domingo (31) as inscrições para Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022. As inscrições podem ser feitas pela internet. A edição deste ano contempla as categorias Pequenos Negócios, Produtora Rural e Microempreendedora Individual (MEI). Para participar, além de realizar a inscrição, as mulheres devem enviar um vídeo de dois minutos, comentando a solução que oferecem ao mercado e sua trajetória como empreendedora.

Podem se inscrever mulheres maiores de 18 anos, proprietárias de pequenos negócios, microempresas ou microempreendedoras individuais (MEI) com CNPJ e produtoras rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF) ou declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ou que explorem atividade pesqueira e possuam registro no Ministério da Pesca.

Todos os detalhes da premiação, bem como o acesso ao regulamento, estão disponíveis na página do Prêmio. Desde 2004, o Prêmio já contou com a participação de mais de 80 mil mulheres que compartilharam suas histórias de sucesso representando empreendedoras de todo o Brasil

A competição tem um histórico de grandes aprendizados e trocas de conhecimento entre mulheres de todo o Brasil. Além das premiações que incluem capacitações, viagens, tablets, celulares, divulgações, mentorias e networking, as histórias podem inspirar diversas outras mulheres a entrarem para o mundo do empreendedorismo.