Inscrições para o projeto Líder Empreendedor Social estão abertas

Já estão abertas as inscrições gratuitas para o projeto Líder Empreendedor Social, que trabalha na capacitação de jovens e adultos para que possam atuar como líderes empreendedores sociais. O objetivo do programa é, também, estimular o potencial dessas pessoas para que possam promover uma transformação da realidade local.

Podem participar do projeto, promovido pelo Parque Social, em parceria com a Prefeitura de Salvador, pessoas com idade de 18 a 60 anos e que possuam Ensino Médio completo. Também é necessário que o interessado atue como liderança comunitária ou deseje fazer a diferença na região onde mora. Ao todo, serão 90 vagas disponíveis.

Para se inscrever, basta acessar o site www.parquesocial.org.br e preencher um formulário. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (24). Os selecionados na primeira etapa do processo seletivo passarão por uma entrevista totalmente online, que deverá ocorrer até o dia 30 de julho.

Para evitar exposição dos alunos ao coronavírus, as aulas ocorrerão de forma virtual, duas vezes por semana, nos turnos matutino e vespertino, com opção de escolha entre segundas e quartas ou terças e quintas. O curso terá duração de setembro de 2020 a maio de 2021 e ofertará certificado quando chegar à sua conclusão.

Para que os alunos não sejam impactos com a ausência de aulas presenciais, todas serão transmitidas ao vivo, permitindo uma interação entre os participantes e os educadores. O conteúdo também será gravado e disponibilizado na plataforma, para quem quiser revisar. O projeto ainda conta com materiais complementares, como vídeos, podcasts e acesso à bibliografia extra.

Ao todo, o projeto contará com cinco módulos: Empreendedorismo Social, Gestão Comunitária, Gestão de Projetos, Gestão Financeira e Legislação do Terceiro Setor. Além disso, os alunos terão acesso a palestras e atividades complementares. O trabalho de conclusão do curso será através da elaboração de um projeto de ação cidadã para que possa ser aplicado em sua comunidade.

“O Projeto Líder Empreendedor Social tem um potencial imenso de transformar comunidades através do fortalecimento destes indivíduos, líderes por vocação, tanto em aspectos teóricos e instrumentais, quanto em vivência”, afirma Sandra Paranhos, diretora geral do Parque Social.

Lançado em 2014, o projeto Líder Empreendedor Social já formou 20 turmas e mais de 350 pessoas. Desde a conclusão da última turma, em março, a instituição estudava uma forma de não interrompê-lo.

“Um Projeto com um impacto tão grande assim não poderia parar, por isso nos readaptamos para fornecer uma capacitação online com a mesma qualidade, troca e valor que a presencial. Assim, esperamos que os nossos participantes concluam o Projeto se tornando verdadeiros líderes, com um olhar inovador e sustentável para tratar questões intrínsecas de suas comunidades, principalmente no cenário pós-pandêmico que será enfrentado, focando em resultados efetivos, eficientes e duradouros”, afirma Joana Kary Araújo, gerente de projetos do Parque Social.