Inscrições para programa de incubação de negócios do Parque Social vai até 3 de outubro

As inscrições para o programa de incubação do Impacto Salvador (InPacto) estão abertas até o dia 03 de outubro. A iniciativa é gratuita e tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e a inovação da cidade de Salvador, oferecendo qualificação, suporte operacional, técnico, gerencial e estratégico para empreendedores e potenciais empreendedores que tenham ideias, projetos ou negócios de impacto social positivo. Esse é um projeto promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS) e o Parque Social.

Gestora da In Pacto, Taise Santos destacou a razão da criação do programa. "Enquanto a Incubadora In Pacto, trabalhamos e acreditamos que o empreendedorismo social é um caminho mais eficiente, justo e inovador para gerar transformações na sociedade. Nascemos da necessidade de apoiar o desenvolvimento de negócios que estejam em consonância com uma cidade inteligente, inovadora, resiliente, economicamente desenvolvida e socialmente justa, observando o conceito de negócio de impacto social positivo estabelecidos pela Organização das Nações Unidas", salientou.

Inscrições

Os interessados em participar do edital devem fazer a inscrição online por meio do Formulário de Inscrições InPacto. Quem preferir realizar a inscrição presencialmente, basta se dirigir até a sede da IN Pacto, no Centro Municipal de Inovação de Impacto (Colabore), no Parque da Cidade, conforme agendamento prévio através do e-mail in.pacto@salvador.ba.gov.br ou Celular/WhatsApp pelo número (71) 99983-4736.

Público-alvo

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas (individual, em grupos, formal ou informal), e pessoas jurídicas (microempreendedor individual ou micro e pequena empresa). Todos devem possuir idade igual ou superior a 18 anos.

Modalidades

A seleção do edital do programa será para as modalidades de pré-incubação e incubação. No caso da pré-incubação, o público-alvo são ideias, projetos ou negócios em fase inicial de desenvolvimento, inovadores e de impacto social positivo, formal ou informal. A duração é de seis meses e suporte e qualificação de 86 horas, envolvendo palestra, consultoria, capacitação, mentoria e assessoria.

Já para os inscritos para incubação, o público-alvo são empreendimentos em início de operação, inovadores e de impacto social positivo, já formalizados como Microempreendedor Individual (Mei), ou Micro e Pequena Empresa (MPE). Neste caso, a qualificação tem duração de um ano, com suporte e qualificação de 171 horas, envolvendo palestra, consultoria, capacitação, mentoria e assessoria