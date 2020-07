Inscrições para receber vacina em teste contra covid-19 começam nesta sexta (10)

O recrumento de voluntários para receber a vacina para a covid-19, desenvolvida em Oxford, na Ingglaterra, em em fase de testes, começa nesta sexta-feira (10), em Salvador. Se você é profisisonal da área de saúde, tem risco aumentando para infecção pelo novo coronavírus e tem idade entre 18 e 55, já pode se inscrever.

O processo foi aberto pelo Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino para voluntários de Salvador e do Rio de Janeiro. Para se inscrever como voluntário é preciso preencher uma ficha no site do Instituto.

Nesta etapa de seleção serão escolhidos 1 mil voluntários em Salvador e 2 mil no Rio de janeiro. Na capital baiana, a seleção e o acompanhamento será feito no Hospital São Rafael.

Os 3 mil voluntários selecionados nas duas cidades formarão dois grupos por meio de sorteio: 1,5 mil voluntários receberão uma dose da vacina em teste, enquanto os outros 1,5 mil receberão outra vacina (ACWY), que será considerada controle. Ninguém saberá qual vacina recebeu.

Mas, atenção: serão excluídos do estudo aqueles que já tiveram resultado positivo para o novo coronavírus, seja com teste positivo na pesquisa do vírus (PCR), ou na pesquisa de anticorpos, por teste rápido ou sorologia.