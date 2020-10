Inscrições para Semana da Conciliação do TJ-BA podem ser feitas até o dia 19

Vai até a próxima segunda-feira (19) o período para inscrição de interessados em resolver uma demanda já existente na Justiça através de conciliação. De 30 de novembro a 4 de dezembro acontece a XV Semana Nacional de Conciliação e as partes vão poder optar por audiências virtuais. Clique aqui para aderir.

Após a inscrição, as unidades têm até 30 de outubro para intimar as partes. Só após o recebimento do documento que os interessados podem manifestar interesse na audiência à distância - o prazo para expor essa intenção é 13 de novembro.

Além da agilidade, a conciliação também ajuda a diminuir o número de processo no Judiciário. Outro aspecto importante é a contribuição para a cultura de paz. No ano passado, durante a Semana da Conciliação, as unidades da Bahia fecharam 2.761 acordos.

Quem deseja resolver uma demanda ainda não ajuizada, também pode participar da semana. Basta procurar uma unidade dos Centros Judiciários de Soluções Consensuais de Conflitos (Cejusc’s) da cidade e manifestar o interesse em conciliar. Uma audiência de conciliação será marcada.

Para esclarecimento de dúvidas, a parte também pode entrar em contato por meio do Whatssap do Nupemec – (71) 9 9979-1295.