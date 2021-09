Inscrições para torneios de setembro da BDS estão abertas

As inscrições para os torneios Shotcup de setembro da Beyond Digital Sports (BDS), startup baiana de games, já estão abertas. Serão três torneios, de Free Fire, Counter-Strike e League of Legendes Wild Rift, que ocorrem nos dias dia 12 (48 vagas no

torneio de Free Fire), dia 19 (Counter Strike - 16 vagas) e dia 26 (LOL Wild Rift - 32 vagas). Os três Shotcups distribuirão cerca de R$ 10 mil em prêmios.

Para quem não sabe, as Shotcups são competições curtas disputadas nos finais de semana, direcionados para os gamers amadores e com as partidas finais transmitidas nas redes sociais da BDS. Além das inscrições gratuitas, que devem ser feitas no site bds.gg/torneios, "um dos diferenciais da competição é seu formato de premiação que contempla 50% dos participantes com valores entre R$ 80 e R$ 700", garante a BDS, em nota.

Em seis meses de operação com a Shotcup, segundo a startup, a BDS realizou mais de 20 torneios e distribuiu cerca de R$ 50 mil em premiações para 2.000 competidores de todas as regiões do país.