Insegurança preocupa frequentadores da orla de Boa Viagem, em Recife

(Foto: Diego Nigro/Acervo JC Imagem)

Assaltos constantes e falta de policiamento têm sido tema de reclamações entre comerciantes e frequentadores do calção da orla de Boa Viagem, na Zona Sul de Recife, em Pernambuco. Os relatos de assaltos são muitos - de banhistas a comerciantes, todo mundo tem uma história para contar sobre o assunto.

A insegurança na Orla da Praia de Boa Viagem tem assustado quem frequenta o local. Segundo Paulo, flanelinha que trabalha na área, o policiamento na avenida não é constante e a insegurança toma conta cada vez mais.

Segundo a TV Jornal, a reclamação também parte de comerciantes da área. Muitos já tiveram os locais de trabalho arrombados pelos assaltantes. Uma das investidas aconteceu há cerca de um mês no quiosque de número 11 no Terceiro Jardim da Avenida Boa Viagem.

De acordo com o funcionário do quiosque, os criminosos arrombaram o local por volta das 22h e levaram cigarros, bebidas e uma pequena quantidade de dinheiro que estava guardada. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do bairro.

Postos de observação

Outra reclamação de quem frequenta a praia é em relação aos postos de observação do Corpo de Bombeiros que estão cada vez mais abandonados e degradados.

Depósitos de coco

Além da falta de segurança na orla, outro problema para quem passeia no calçadão é depósito de coco sem tampa e pode provocar a qualquer momento um acidente. A reportagem da TV Jornal também registrou uma pichação em uma placa que alerta ao banhista quanto ao perigo com tubarões no mar.

As informações são do Jornal do Commercio.