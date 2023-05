Inspetor e servidora são suspeitos de vazar fotos do corpo de Marília Mendonça

A corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação sobre o vazamento das fotos da necropsia da cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo.

Na investigação, um inspetor da Delegacia da Mulher de Santa Luzia, na grande BH, e uma servidora do setor de toxicologia do Instituto Médico Legal de BH (IML) foram identificados e alvos da operação feita pela Polícia Civil realizada na tarde última segunda-feira (23), de acordo com o portal O Tempo.

O inspetor, segundo a reportagem, tem antecedentes criminais e é investigado por envolvimentos com tráficos de drogas, além da prática do crime de receptação.

A Polícia Civil de Minas Gerais, procurada pelo jornal O Globo, comentou que o procedimento de investigação vai continuar em tramitação na Corregedoria-Geral da PC, "que vem cumprindo todas as diligências cabíveis para identificar o usuário que deu causa ao vazamento do laudo pericial".

Vale lembrar que, em abril deste ano, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil de MG afirmou que um procedimento foi instaurado para apurar a autoria e responsabilização dos culpados pelo vazamento.