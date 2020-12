INSS divulga calendário de pagamento de benefícios em 2021; veja datas

Quem recebe um benefício do INSS, como aposentadoria, pensão ou auxílio-doença já pode saber qual será a data de pagamento ao longo do ano. O INSS divulgou nesta quarta-feira (2) a tabela com os dias.

As datas variam de acordo com o valor a ser recebido e o número final do benefício, desconsiderando o dígito. Se o número é 123.456.779 - 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9.

Primeiro, recebem as pessoas que ganham até um salário mínimo - R$ 1.045 atualmente. Para o ano que vem, a previsão é que o salário mínimo seja de R$ 1.087,85, mas esse valor ainda pode mudar.

Quem ganha mais do que o piso nacional recebe em datas diferentes. Quando o dia do pagamento cai em um feriado, o depósito é feito no dia útil seguinte,