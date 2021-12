INSS divulga calendário de pagamentos de benefícios para 2022; confira

Os mais de 36 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem checar as datas de depósitos dos benefícios a serem realizados ao longo de todo o ano de 2022. O calendário anual de pagamentos para o próximo ano foi divulgado nesta quarta-feira (1º) e, como de costume, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, os pagamentos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1 de fevereiro.

Os idosos com 65 anos de idade ou mais e as Pessoas Portadoras de Deficiência, enquadradas na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), também devem seguir o novo calendário.

Confira o calendário completo:

(Divulgação/INSS) (Divulgação/INSS)

A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos, pois a data de depósito depende do número final do cartão de benefício. Para aqueles que foram concedidos recentemente, o que vale é o nono dos 10 dígitos existentes (Número do Benefício - NB: 999.999.999-9).

Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam.

Vale ressaltar que os depósitos só são feitos em dias úteis, então, quando houver feriado municipal, estadual ou federal, o pagamento do benefício deverá ser feito no dia útil seguinte.

O prazo para saque dos benefícios com cartão é até o final do mês seguinte (aproximadamente 60 dias) ao da disponibilização do valor na conta. Caso o segurado não faça o saque nesse período, os valores correspondentes serão devolvidos ao INSS.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço está disponível de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília).