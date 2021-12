Instagram da Dra. Deolane Bezerra é desativado pela 2ª vez

A conta no Instagram da Dra. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, foi suspensa da plataforma nesta segunda-feira (06). Este é a segunda vez que a influencer perde seu perfil apenas este ano.

Com 13 milhões de seguidores, a pagina do Instagram da doutora não pode mais ser encontrada. Ao fazer uma busca na plataforma, é possível ver a mensagem ‘usuário não encontrado’.

no último mês de outubro, a DJ revelou em entrevista ao colunista Leo Dias que descumpriu várias regras da plataforma e, por isso, teve o perfil desativado por um período. “Descumpri várias regras, mas no dia que caiu, nenhuma. Não me avisaram, nada. Só derrubaram. Eu, todas. Briguei com um monte de gente, chamei de quenga, rapariga, puta… A última (briga) foi com a Juju Ferrari, que Ferrari nunca viu (risos). Nossa, eu a escrachei. Acabei com ela. Aí falaram que foi isso. Depois falaram que a OAB denunciou”, explicou Deolane, que perdeu seu perfil anterior em setembro deste ano.

Ainda não há informações se ela irá conseguir recuperar sua conta ou se precisará criar uma nova. A advogada ainda não se pronunciou sobre o caso.