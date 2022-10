Instituto ACM doa 40 bonecas para crianças em tratamento no Martagão Gesteira  

O Instituto ACM (IACM) fará a doação de 40 bonecas, nesta terça-feira (11), aos pacientes do Hospital Martagão Gesteira em tratamento no Ambulatório de Oncologia. A iniciativa, que é realizada pela segunda vez no ano e se tornará uma ação fixa do instituto, faz parte do projeto À Flor da Pele.



A ação tem o intuito de despertar o imaginário lúdico e sentimentos positivos nas crianças, contribuindo para a melhoria do seu bem-estar. “É uma honra para o instituto poder contribuir com o desenvolvimento de um ofício por parte das mulheres participantes do projeto À Flor da Pele, além de poder ajudar na melhoria das condições das crianças baianas”, afirma Claudia Vaz, diretora-executiva da entidade.



Produzidas nas oficinas semanais do projeto, as bonecas são criadas a partir de orientações de tutoras que ensinam técnicas de costura e bordado às voluntárias da comunidade de Jardim Nova Esperança, em parceria com a Associação São Francisco Xavier, e nas oficinas que acontecem na sede do Instituto ACM, toda quinta-feira, das 09h às 12h.



À Flor da Pele



Concebido pela artista plástica e professora Terezinha Bevilaqua, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, o À Flor da Pele é um projeto de confecção de bonecas de pano bordadas à mão, com histórias autorais da própria Terezinha, sempre abordando temas de luta, superação, solidariedade, aceitação, afetos e desejos de mudanças.



Fruto de trabalho voluntário realizado por bordadeiras, as bonecas são doadas a crianças em hospitais e a idosos em asilos, com o objetivo de auxiliar no bem-estar e na recuperação desses pacientes. Portanto, a arte de bordar objetiva, nesse trabalho, uma produção que satisfaz à necessidade humana de ser feliz, além de possibilitar o aprendizado do bordado e convivências sociais por parte dos voluntários.



O projeto se encontra em quase todo o território brasileiro e em outros países, como Portugal, Estados Unidos, Chile, Canadá e México.