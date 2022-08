Instituto Butantan busca jovens de 12 a 17 anos para testes de vacina contra chikungunya

Um estudo do Instituto Butantan em parceria com o Instituto Autoimune está em busca de adolescentes de 12 a 17 anos para participar do desenvolvimento de uma vacina contra a chikungunya, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Todos os inscritos, voluntários, passam por uma triagem antes dos testes. Os institutos informam que pessoas gestantes, tentando engravidar ou amamentando; pessoas com condição clínica não controlada, instável ou histórico de artrite e artralgia; e pessoas fazendo terapia imunossupressora, como corticoides, ou tratamento por radioterapia, não podem participar da pesquisa.

Os voluntários, que podem ter tido ou não a doença, serão acompanhados pela equipe da pesquisa por um período de seis meses. Um subgrupo específico terá uma visita adicional, um ano após a vacinação. Todos os jovens receberão reembolso de custos relacionados ao deslocamento. O estudo precisa de um total de 750 participantes em todo o Brasil. Por serem menores, os voluntários precisam ser acompanhados pelos pais.

Os testes do imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva, têm a coordenação científica do Instituto Autoimune de Pesquisa e Educação Continuada em colaboração com a Fiocruz Pernambuco.

Segundo o Instituto Aggeu Magalhães, da Fiocruz de Pernambuco, o imunizante produzido com o vírus atenuado de uma cepa africana, a mais circulante no Brasil, foi testado em mais de quatro mil adultos no Estados Unidos e se mostrou seguro e eficaz nesse grupo. Os resultados dos testes mostraram que 96,3% dos voluntários apresentaram anticorpos protetores contra o vírus Chikungunya, seis meses após a aplicação de uma dose única da vacina. No país, o FDA (Food and Drug Administration) está analisando o pedido de aprovação do fabricante do imunizante, para que ela chegue ao mercado.

Para mais informações sobre os testes da vacina contra a chikungunya ligar (81) 3416-7967 ou mandar mensagem via Whatsapp para: (81) 99389.3026/ (81) 99317-3027 / (81) 98951-7781. E-mail: vacina.chikungunya@gmail.com. Para se increver e ser um voluntário, acesse o site do Instituto Autoimune ou clique aqui.