Instituto Casa de Criadores inscreve para curso gratuito de moda até sexta (24)

O Instituto Casa de Criadores anunciou seu primeiro curso, que tem inscrições abertas até a sexta-feira (24), pelo site do ICdC. Com foco na educação, pesquisa e capacitação gratuita de artistas, estilistas e diferentes profissionais ligados aos universos da moda e da arte, o curso "Qual Moda Para Qual Mundo" tem previsão de início em fevereiro de 2022 e é gratuito.

Os encontros das aulas serão às quintas-feiras das 19h às 22h e quinzenalmente aos sábados das 10h às 13h. O curso será on-line.

O instituto surgiu como um espaço para buscar novas maneiras de compreender a moda. O curso terá turma de 300 alunos, com foco em três pilares: estilo e criação; marketing e comunicação; e por fim negócios.

Estilistas do line-up da Casa de Criadores também vão poder participar das atividades e terão acompanhamento especial ligado às questões de trabalho que já desenvolvem.

As coordenadoras do primeiro módulo são Carol Barreto, designer de moda e Professora e pesquisadora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia, e Karlla Girotto, artista multidisciplinar e pesquisadora no Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC-SP.

Além das coordenadoras, o Instituto terá um conselho formado por professores, orientadores e uma equipe de comunicação, composta por profissionais do mercado como André Hidalgo, André Carvalhal, Dudu Bertholini, Dudx e Neon Cunha.

Parcerias

Empresas parceiras que apoiam o Instituto também poderão propor desafios específicos ao final de cada módulo, onde serão sugeridos aos alunes diversos projetos e ações, como a criação de coleções cápsulas, customizações e oficinas, entre outros.

Para dar uma experiência prática ao módulo inicial do curso, a Riachuelo, patrocinadora do primeiro curso do Instituto, atuará junto a Casa de Criadores, como apoiadora de um destes desafios

O ICdC conta ainda com a parceria das marcas Rhodia, Santista e Sympla.