Instituto CCR e Gerando Falcões entregam vale-alimentação para famílias afetadas pelas enchentes na Bahia

A partir desta quinta-feira (13), a CCR, através do Instituto CCR e a Gerando Falcões, começa a disponibilizar cartões de vale-alimentação no valor de R$ 300 (divididos em duas parcelas de R$ 150) para 475 famílias da cidade de Canavieiras, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas que caíram na região Sul e Extremo Sul da Bahia em dezembro último. A ação emergencial também será realizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ao todo, 950 famílias serão beneficiadas com o vale-alimentação.

A CCR Metrô Bahia já enviou mais de oito toneladas de alimentos não perecíveis para as famílias de cidades daquela região. A doação foi entregue ao Corpo de Bombeiros da Bahia, que encaminhou para os locais mais atingidos. Em breve, os alimentos arrecadados nas caixas de coletoras montadas em Estações de Metrô também terão os mesmos destinos.

"A CCR Metrô Bahia está unida neste momento em que tantas famílias precisam de ajuda. Mesmo com o período de estiagem, ainda existem pessoas que perderam suas casas ou estão desalojadas, e toda ajuda é importante para minimizar os impactos dessa situação", destaca o diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, Andre Costa.