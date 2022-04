Instituto de Cegos da Bahia faz mutirão de prevenção à cegueira em Salvador

No mês da campanha nacional de conscientização da população para a prevenção e o diagnóstico precoce da cegueira, o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) promoverá, nesse sábado (30), um mutirão de consultas e exames oftalmológicos aberto ao público.

No local, os profissionais atuarão com a supervisão da oftalmologista Fátima Neri, que também é coordenadora do instituto. “Vamos fazer avaliação completa para ver se o paciente tem glaucoma, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, entre outras, para atuar na prevenção da cegueira”, afirmou a especialista.

“Consultas de rotina são fundamentais para identificar problemas, que podem levar à cegueira, ainda em fase inicial. Com a tecnologia e avanços na medicina, os tratamentos se tornaram mais eficazes evitando os casos de perda de visão. Mas para isso é muito importante a conscientização da população", ressalta a médica.

Fátima explica ainda que as pessoas não devem fazer uma consulta oftalmológica somente quando aparecerem sintomas. O glaucoma, por exemplo, é uma doença silenciosa. “O paciente que for diabético e tiver baixa de acuidade visual, com o olho vermelho, qualquer sintoma, dor nos olhos, tem que ir correndo ao oftalmologista. Além disso, crianças também devem mais vezes fazer uma avaliação virtual", declarou. Segundo a médica, a pessoa deve fazer pelo menos um exame oftalmológico por ano.

Marcação

O mutirão ocorrerá na sede da instituição, das 7h às 15h, e serão ofertadas 100 vagas para realização de exames e consultas oftalmológicas gratuitamente para pacientes com idade de 16 a 60 anos. A ação é dedicada tanto para pessoas que já têm algum tipo de problema de visão, quanto para aqueles que querem apenas fazer um exame oftalmológico de rotina. Para participar, o paciente precisa ter o cartão do SUS e deve realizar a marcação através do telefone: (71) 3242-1073 e selecionar a opção número 01.

Heliana Diniz, presidente do Instituto, explica que o Abrill Marrom tem o objetivo de chamar atenção da população sobre problemas que conduzem à cegueira, para alertar sobre o acontecimento de doenças silenciosas. O instituto é referência e atende todos os municípios da Bahia.

A ação marca também o aniversário de 89 anos da instituição. “Há quase nove décadas, o ICB presta atendimento gratuito através do SUS para crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência visual. Por isso é tão emblemático para nós realizar, no dia do aniversário de nossa fundação, mais esta iniciativa em prol da população”, comenta Heliana Diniz, presidente do ICB.

O Instituto de Cegos em Salvador fica na Rua São José de Baixo, no bairro do Barbalho.