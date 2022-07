Instituto dos Cegos lança campanha para ampliar instalações e dobrar atendimentos

Ao contarem como imaginam o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) completamente reformado, as crianças assistidas pela instituição descrevem um espaço cheio de estrelas, com salas grandes, muitos alunos e mais consultórios médicos. “Eu sonhei a vida inteira com um lugar cheio de brilho e de cores brilhantes. O meu sonho para o instituto é que a gente pudesse acolher mais e mais crianças em um lugar assim”, detalha Manuela Dourado, 13.

Elas já estão imaginando como ficará a nova sede, mas precisam da sua ajuda para que não fique apenas na imaginação. Por isso, o ICB lançou, na quarta-feira (20), a campanha Ampliação do Instituto de Cegos da Bahia - Sua ajuda pode transformar muitas vidas, em busca de apoio para o aumento da sua capacidade de atendimento.

Para dar a largada, o Instituto promoveu uma cerimônia em sua sede, que contou com a participação do cantor Carlinho Brown e alguns apoiadores. O músico, que já tem uma longa história com o ICB, foi homenageado e nomeado oficialmente como seu embaixador.

A relação do artista com a ICB já tem 48 anos, começou através da sua tia Lucia e foi o que o levou para a música. Lúcia, que é cega, começou a ser assistida pelo instituto quando Brown tinha 12 anos. Ele a acompanhava para todas as aulas e chegou a ser nomeado como um dos monitores, por sempre ajudá-la.

“O ICB tirou minha tia Alice da exclusão e me colocou na música, pela pressa de não ser apenas um monitor dela. Um dia eu fiquei até às 15h fazendo aula de locomoção com ela. No outro dia voltei ao instituto e a diretora me chamou e me falou ‘quer dizer que você é o novo monitor? Por que tanta pressa? A locomoção é algo lento’. Eu disse que na verdade queria fazer música e ela disse ‘tudo bem, ainda não chegou a hora, mas a partir de hoje você vai entrar em todos os espaços culturais’. E me adentrou na jovem guarda. Foi a minha primeira oportunidade de ver música e meus ídolos", conta Brown.

Brown realizou um passeio pela sede do Instituto para conhecer as áreas que serão ampliadas e requalificadas. E acompanhou uma apresentação musical de crianças assistidas pelo ICB e que também estrelaram a campanha de requalificação, com muito batuque com os pés e paus no chão. Brown fez questão de dizer que também é um doador. “Eu não vou ficar só na fala da campanha. Sou um doador, porque graças a Deus, ele me deu o poder de me elevar e poder doar. Devolver, isso não nos custa nada”, incentiva.

O Instituto oferece habilitação, reabilitação e inclusão social para 56 mil pessoas por ano (Foto: Marina Silva)

Duplicar atendimentos

O instituto garante prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e inclusão social para cerca de 56 mil pessoas com deficiência visual por ano, na Bahia, realizando mais de 250 mil procedimentos. Ainda assim, a demanda recebida não é totalmente atendida e quem precisa da assistência fornecida no local chega a esperar até três meses pelo atendimento.

O objetivo da campanha é dobrar essa capacidade. De acordo com a assessora de captação de recursos e marketing do ICB, Consuelo Alban, o sonho se tornou mais próximo de virar realidade depois de uma parceria entre a instituição e a empresa imobiliária Ademi Bahia. Para colaborar com o desejo que já era antigo, a organização desenvolveu todo o projeto de ampliação e requalificação do Instituto. “Ganhamos o projeto arquitetônico completo. Agora temos uma maçaroca de papel para fazer a obra e precisamos levantar os recursos para realiza-la”, almeja Consuelo.

Para que o Instituto dos Cegos consiga dobrar seu número de atendimentos e siga garantindo uma assistência ainda melhor para os seus pacientes, o valor arrecadado pela campanha será direcionado para a construído de um novo Centro Médico Oftalmológico, a ampliação do Centro de Reabilitação Visual, com sete novas salas de terapia ocupacional, psicologia e serviço social, além de 15 novas salas de aula. Também está incluída a requalificação da Biblioteca com acervo Braille, do Laboratório de Inclusão Digital e do Centro Esportivo.

“É muito mais do que uma reforma. Aqui o nosso objetivo é garantir um espaço para que a deficiência não seja uma limitação e que a criança ou o adulto sejam plenos na sociedade”, destaca Consuelo. Garantia que já é oferecida há 90 anos, sendo há 60 anos no prédio atual, localizado no Barbalho. Em todo esse tempo, o espaço nunca passou por uma reforma elétrica e hidráulica. Além disso, hoje faltam alguns equipamentos de ponta e mais espaços para prover essa autonomia às pessoas assistidas. Devido à idade do prédio, o custo total da reforma é de R$10 milhões de reais.

Um valor alto, mas que para Maiane Castro, 37, nem de longe representa o tamanho da participação do Instituto na vida dela e no desenvolvimento do seu filho, Bruno Nunes, 14. Ele nasceu com múltipla deficiência, é portador de cegueira e de deficiência cognitiva, sendo assistido pelo ICB desde o primeiro ano de vida.

“É muito bom porque aqui ele desenvolveu a fala, começou andar e a alimentação, que ele não comia. Aqui ajudou muito. Em casa ele faz tudo completamente sozinho. Ver isso é uma alegria enorme, porque no começo a gente não aceita, mas quando eu vim para cá eu entendi a importância de ter um filho assim e saber lidar com ele. Aqui, eu também aprendi para que pudesse ajudar ele a se desenvolver”, conta a mãe de Bruno.

Campanha vai ampliar e construir novos consultórios (Foto: Marina Silva)

Como doar

“Hoje é um dia muito importante na história do Instituto dos Cegos da Bahia, o momento em que damos um salto em nossa missão de atender de forma integrada as milhares de pessoas com deficiência visual que nos procuram todos os dias, de forma gratuita, através do SUS. Nossa expectativa é que, ao alcançar o objetivo da campanha, possamos duplicar nossa capacidade de atendimento”, diz a presidente do ICB, Heliana Diniz.

As doações para campanha podem ser feitas em três modalidades, através do site campanha.institutodecegosdabahia.org.br

Os interessados poderão doar qualquer valor através do pix, boleto e outras formas de pagamento. Também é possível se tornar um doador fixo por meio da inscrição na modalidade de doações mensais. Além disso, a categoria de “Adote um espaço”, possibilita que empresas e grupos de pessoas adotem uma das áreas do instituto através do financiamento do valor da obra daquele local.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo