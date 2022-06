Instituto oferece atendimento médico gratuito em Pirajá

Quem estiver precisando de uma consulta com dentista, oftalmologista, ginecologista, pediatra, fisioterapeuta ou médico clínico terá uma oportunidade de atendimento gratuito. Nesta terça-feira (14), o Instituto Oyá vai oferecer consultas com 60 profissionais da área da saúde para moradores da comunidade de Pirajá e regiões circunvizinhas.

A ação é desenvolvida em parceria com o projeto Por1sorriso e a Associação Nossa Soma Multiplica e seguirá até o dia 20 de junho. O objetivo é atender mais mil pessoas. Porém é preciso atenção, não haverá inscrição no local e nem distribuição de senha. Para ter acesso ao atendimento os interessados devem se cadastrar através do link: https://forms.gle/Xsq8p8UakzDAyMSz5 e responder o questionário previamente.

A ação acontece no Instituto Oyá, na rua Mário Lago, nº 05, no Conjunto Pirajá 1, entre os dias 14 e 20 de junho, e sempre das 10h às 17h. Para as mulheres estarão disponíveis o exame papanicolau e inserção de DIU; no atendimento odontológico poderá ser realizada a aplicação de prótese dentária, restauração, limpeza, coroa e obturação. Cerca de 70 óculos serão doados para a comunidade atendida.

Os organizadores explicaram que a ação tem como propósito atender uma demanda urgente de atenção à saúde e de cuidado preventivo. A Ialorixá e gestora do Instituto Oyá, Nívia Luz, conta que a iniciativa nasceu da parceria com o projeto Por1sorriso (SP), fundado pelo dentista Felipe Rossi, que ficou mundialmente conhecido por resgatar o sorriso de pessoas em vulnerabilidade social, e também da interlocução com a organização Nossa Soma Multiplica, liderada por Lua Leça, que já desenvolveu outros projetos junto com o Oyá.

A população pode contribuir com doações para ajudar a financiar outras atividades assistenciais que são realizadas pelo instituto como: atendimento médico, odontológico, psicológico e alimentício, além de patrocinar iniciativas como o pré-vestibular para estudantes do ensino médio de escolas públicas.

As doações podem ser feitas através da conta:

Banco Bradesco

Agência: 2472.4.

Conta corrente: 029679.1.

CNPJ: 03.910.172/0001-90