Instituto realiza evento sobre gestão de projetos em Salvador e Belo Horizonte

O Project Management Institute (PMI) no Brasil, associação líder mundial em gestão de projetos, programas e portfólios, organiza, pela primeira vez, um congresso híbrido, com transmissão do evento presencial em plataformas virtuais. A 17ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança do PMI acontecerá entre os dias 08 e 09 de julho de 2022, em Belo Horizonte, e nos dias 15 e 16 de julho, em Salvador. O tema será Colaboração, Diversidade e Inovação (CBGPL 2022).

É uma parceria inédita entre as sedes do PMI-MG e PMI-BA. “Sempre tendo em mente os changemakers [agentes de mudanças] e alinhado às diretrizes do PMI, o CBGPL 2022 vem abordando temas incríveis (agronegócio, saúde, tecnologia, engenharia, ações sociais, sustentabilidade e muito mais), que visam colaborar com ações, tomadas de decisão no novo cenário mundial e geração de valor nos negócios", detalha Maria Lúcia Almeida, presidente no PMI-BA.

“Vamos ter cerca de 30 palestras divididas nas duas sedes, com palestrantes internacionais e brasileiros, o PMI da América Latina e mundial estarão presentes. É um evento de divulgação de boas práticas de gerenciamento de projetos”, destaca o diretor da PMI responsável pelo congresso, João Henrique.

A gestão de projetos é aplicada em diversas áreas, por isso, o público-alvo do evento é bastante abrangente. Vai de executivos, profissionais liberais, empresários e consultores, passando pela comunidade acadêmica, representantes de instituições, novas comunidades, próximas gerações, agentes de mudanças, ativistas sociais, até gestores públicos e privados, imprensa, formadores de opinião e gestores de projetos diversos.

“A partir da colaboração, visando um só propósito, os capítulos [sedes] Bahia e Minas Gerais se uniram para desenvolver um congresso único, com uma experiência incrível e uma vivência espetacular. Será um evento baseado nos valores da diversidade, equidade, inclusão e regionalização. O CBGPL 2022 é a mistura de muito AXÉ e UAI, os temperos base para a realização deste evento imperdível!”, conta Pedro Paulo Coutinho, presidente no PMI-MG.

Programação

- Belo Horizonte (MG): 08 e 09/07

Local: Hotel Mercure (BH) Av. do Contorno, 7315, Lourdes, Belo Horizonte – MG

- Salvador (BA): 15 e 16/07

Local: Unijorge (SSA) Av. Luis Viana, n. 6775, Paralela, Salvador -BA

- Transmissão virtual ao vivo dos 4 dias e acesso à gravação por 30 dias

Plataforma: Airmeet

Saiba mais sobre o evento em: https://cbgpl.org.br/