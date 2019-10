Integração entre sustentabilidade e inovação é discutida em evento

A primeira edição do Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade aconteceu no Senai Cimatec, em Piatã, nesta quinta-feira (24).

Autoridades, produtores rurais e representantes do setor estão reunidos para debater os desafios de inovar, e, ao mesmo tempo, produzir de maneira sustentável.

A abertura ficou por conta do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), João Batista. "A imprensa dá um passo importante para que isso possa acontecer, quando conecta diversos segmentos para debater o tema", disse.

Em seguida, o diretor do Senai Cimatec reforçou a importância deste tipo de debate. "Desde o início, nós abraçamos essa ideia, porque trabalhamos diariamente em prol do desenvolvimento da indústria".

O presidente da Faeb, Humberto Miranda, também marcou presença na abertura do Fórum. "É preciso buscar o diálogo, convergir os setores, sentar na mesa para construir consensos e pontes. A Sustentabilidade precisa ser tratada por todos", pontuou.

Presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Luiz Curi, ressaltou que também é uma preocupação do conselho mobilizar esses atores. "É essencial que na formação, seja de qual disciplina for, todas elas devem conter o tema sustentabilidade como padrão. Inovação depende de ambiente, de cultura nacional e, sobretudo, de perspectivas sustentáveis".

A acionista e diretora do CORREIO, Renata Correia, reforçou que sem inovação não existe crescimento. "Hoje é um dia importante de discussões e trocas. O papel da mídia é esse. A Bahia precisa caminhar junto com o agronegócio".

Importância da integração entre setores

Em um ambiente produtivo que exige cada vez mais uma visão integrada entre sustentabilidade e inovação, é preciso buscar uma integração entre o setor público, a academia e o produtor. Este é o consenso defendido pelo superintendente do Ibama na Bahia, Rodrigo Alves, o especialista em Desenvolvimento Industrial da Diretoria de Inovação da Confederação Nacional de Indústrias (CNI), Rafael Monaco e o diretor da WWI Brasil, Eduardo Atayde, que participaram do painel Um Mundo em Mutação: Novas Regras nos Negócios.

O debate, mediado pelo editor do CORREIO Donaldson Gomes, pontuou não só boas práticas, mas estratégias para fortalecer esta integração. "O caminho é de mão dupla. Você se preocupou com a cadeia interna do seu produto? Usa isso como valor agregado que você sai na frente", destacou o superintendente Rodrigo Alves.

A inovação não se faz sozinha, como defendeu o especialista de Desenvolvimento Industrial da Diretoria de Inovação da CNI, Rafael Monaco: "O que falta na verdade é a gente fortalecer o nosso ecossistema com parcerias"

Diretor do WWI Brasil, Eduardo Atayde, concordou: "É necessário alinhar o pensamento para desenhar o futuro e entender a velocidade que isso está chegando até nós. Sustentabilidade e inovação traz garantia em inteligência nova para garantir competitividade", complementou.

O I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade é uma realização do jornal CORREIO, Ibama e WWI, com o patrocínio da ABAPA, Fazenda Progresso e Suzano S.A, apoio da Fundação Baía Viva e apoio institucional da FIEB e FAEB/SENAR.

Veja como foi a programação

8h00 às 9h00 – Credenciamento

9h00 às 9h30 – Abertura

9h30 às9h50 – Palestra Ibama: tendências e Desafios, com Rodrigo Alves, superitendente do Ibama na Bahia.

9h50 às 10h10 – Palestra Tendências de Inovação na Industria 4.0, com Rafael Monaco, Especialista de Desenvolvimento Industrial da Diretora de Inovação da CNI.

10h10 às 10h30 – Palestra Eco-Nomia, a Nova Compliance Internacional, com Eduardo Athayde, Diretor da WWI.

10h30 às 11h00 – Painel I - Um Mundo em Mutação: Novas Regras nos Negócios, com Rodrigo Alves, Rafael Monaco, Eduardo Athayde.

11h00 às 11h20 – Coffee

11h20 às 11h40 – Palestra O

Inovador Brasil Rural, com Julio Busato, Presidente da ABAPA.

11h40 às 12h00 – Palestra Da Chapada Diamantina para o Mundo, com Evilasio Fraga, Diretor do Agropolo.

12h00 às 12h20 – Palestra Direito Ambiental na Industria Florestal, com o professor Georges Humbert, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade.

12h20 às 12h50 – Painel II - Inovação e Sustentabilidade Modelando Iniciativas, com Julio Busato, Evilasio, Jose Carlos da Fonseca Jr e mediado por Rodrigo Alves, Superintendente do Ibama.

13h00 – Encerramento