Integrante do Baralho do Crime é preso em São Paulo

Um integrante do Baralho do Crime, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, foi preso em Osasco, em São Paulo, após uma ação conjunta entre as polícias dos dois estados. Joabson Bispo Silva, “Nonon”, foi preso por policiais civis, nessa quarta-feira (9).

Segundo informações da Polícia Civil, o homem liderava um grupo criminoso, e é envolvido com o tráfico de drogas e homicídios no município de Jequié.

Com três mandados de prisão em aberto, Joabson Bispo, apresentou documento falso no momento da prisão, na tentativa de despistar os policiais. Entretanto, foi devidamente identificado pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) e pelo Instituto de Identificação de São Paulo. Ele teve os mandados de prisão cumpridos e está à disposição do Poder Judiciário daquele estado.

Atuaram nas ações investigativas equipes da Coordenação de Narcóticos, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e Delegacia Territorial de Jequié, ambas do Departamento de Polícia do Interior (Depin), e da Polícia Civil de São Paulo o Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), por meio do 10º DP / Seccional Osasco, e o Departamento de Inteligência (DIPOL).