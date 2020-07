Integrante do Baralho do Crime que fugiu do presídio vestido de mulher é preso na Bahia

Integrante do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), Wilson Santos Soledades, mais conhecido como Índio, que fugiu do Conjunto Penal de Jequié em 2015 usando roupas femininas, foi preso na última segunda-feira (27). A prisão foi efetuada pelos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Polícia do Interior (Depin). O homicida foi detido na cidade de Anagé.

Foragido desde 2015, quando escapou do Conjunto Penal de Jequié usando roupas femininas, o criminoso é autor de homicídios nas cidades de Iguaí e Ibicuí. Investigações apontaram para um possível esconderijo, em um imóvel, na zona rural de Anagé.

Um trabalho de campana foi realizado e o foragido acabou capturado por equipes do Draco (DTE de Conquista e a Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras) e do Depin (10a Coorpin e DT de Anagé). O foragido foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista. Após depoimento e exames, o homicida retornará ao sistema prisional.