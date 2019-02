Integrante do BBB19 vira piada no Fantástico

Foto: Reprodução/TV Globo

Paula é, sem dúvidas, a participante mais polêmica do BBB 19. Frequentemente apontada por internautas como racista e protagonista de uma polêmica envolvendo intolerância no reality show, o quadro de humor Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico, não deixou uma de suas falas polêmicas passarem.

No vídeo, a sister insiste em se afirmar negra em uma discussão: "Eu sou negra. Eu sou negra. Porque minha avó é preta também. Então eu sou negra.". Na sequência, o personagem Renan (Daniel Furlan), do Choque de Cultura, entra em cena dizendo: "Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso tenho certeza que vai mudar de opinião sozinha".

Assista ao momento aqui:

obrigado fantástico por fazer o que o boninho não teve coragem de fazer#IssoAGloboNãoMostra

pic.twitter.com/V8mcRbZ2n3 — shawn down (@EuMaluma) 18 de fevereiro de 2019

A relação dos internautas com a Globo e as falas de Paula têm muita ligação com o programa humorístico do Fantástico. Isso porque a maioria dos comentários polêmicos foram cortados da edição aberta, o que fez internautas que acompanham o paper-view do programa acusarem a Globo de proteger uma participante racista.

A repercussão foi tanta que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) abriu inquérito para apurar as declarações de cunho racista e de intolerância religiosa ditas por participantes do "BBB19" no início desta semana.

Na quinta-feira (14), o apresentador Tiago Leifert se pronunciou em nome do programa: "Alguns comentários feitos dentro da casa ofenderam algumas pessoas. Os vídeos contendo as falas que foram consideradas ofensivas foram enviadas às autoridades competentes e estão em avaliação. Dependendo do parecer das autoridades, o programa tomará providências, como sempre fez".

Assista ao quadro do Fantástico na íntegra.