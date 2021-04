Integrantes da Cetrel promovem campanha para doação de alimentos

Sensibilizados pelo número de famílias sem condições de se alimentar durante a pandemia de covid-19, Emerson Luís Bonfim Brito e Arthur Gobbo, integrantes da Distribuidora de Água de Camaçari (DAC/ Cetrel), iniciaram o “Projeto Operação Solidária”.

A iniciativa mobiliza os colegas de trabalho, assim como amigos e familiares destes profissionais, a doarem dinheiro e alimentos não perecíveis. Até o momento, foram arrecadados R$ 4 mil utilizados para a compra de 890 quilos de alimentos.

De acordo com Emerson, a ação deve ajudar famílias de Arembepe, em Camaçari, do bairro do Uruguai, em Salvador, e uma comunidade carente de Feira de Santana.

“Nossa intenção, ao promover esta iniciativa, é poder levar um pouco de esperança, tornando o momento atual menos difícil para pais e mães que, por conta do desemprego e da pandemia, não podem levar o alimento para a mesa dos seus filhos”, afirma ele, que sempre teve o voluntariado como base.

“Fui criado no meio do trabalho voluntário, ajudando as pessoas, porque minha mãe já realiza ações sociais há muito tempo, com distribuição de alimentos no bairro do Uruguai, onde moro”, afirmou ele, acrescentando que a matriarca, durante a pandemia, chegou a entregar mais de 80 cestas básicas, mas que, infelizmente, a ação não consegue atender a todos que precisam. “Foi neste momento que decidi, com o apoio de Arthur, promover a ação na empresa para ampliar o alcance da distribuição das cestas básicas”, salienta.

Essa não é a primeira ação solidária promovida por Emerson na empresa. Em outubro do ano passado, ele, com a ajuda dos colegas da Cetrel, conseguiu doar brinquedos para cerca de 60 crianças de uma comunidade conhecida como Corre Nu, em Arembepe.

“Minha maior motivação é ajudar e fico muito feliz em poder contar com os meus colegas da Cetrel nessas ações”, reforça.