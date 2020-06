Integrantes de facção são presos em Salvador com mais de 100 kg de drogas

Seis integrantes de uma facção foram presos na tarde desta segunda-feira (29) durante operação conjunta das polícias Militar e Civil. Submetralhadora, pistola, munições e drogas foram apreendidos com a quadrilha.

Segundo a PM-BA, a quadrilha atua nos bairros do Nordeste de Amaralina e em Pernambués e é envolvida com homicídios, tráfico, roubo de veículos, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

"Os policiais monitoravam parte do bando, que estava em deslocamento com um veículo, por avenidas de Salvador. Quando os criminosos chegaram em um determinado local, no bairro de Pernambués, foram cercados e presos em flagrante", informou a PM-BA.

(Divulgação/PM-BA)

Com eles foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições, rádios comunicadores, mais de 100 kn de drogas - entre elas 82 tabletes de maconha, nove sacos com cocaína e pedras de crack - R$ 7 mil em espécie, uma balança e um notebook.

Equipes da Operação Apolo, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rondesp Central e 35ª CIPM (Itapuã) participaram da ação.