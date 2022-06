Integrantes de grupo criminoso que agia em São Caetano são presos em operação

Três homens que integravam um grupo de traficantes desarticulado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) foram presos durante a Operação Cougar, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Os suspeitos tiveram mandados de prisão cumpridos nos bairros de São Caetano e Cajazeiras.

Os policiais da Coordenação de Narcóticos do Draco também cumpriram mandados de busca e apreensão em Lauro de Freitas. O objetivo das ações é neutralizar a atuação da associação criminosa, que ocorria nos bairros de São Caetano, com conexão no município de Santo Amaro. O delegado da Narcóticos, Alexandre Narita, detalhou a desarticulação do grupo.

“O líder foi preso em maio com 150 quilos de maconha, no município de Feira de Santana. Depois de tirar de circulação as lideranças, também buscamos os outros envolvidos, para neutralizar completamente as ações criminosas desta associação criminosa”, informou.